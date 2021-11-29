Доля свободных мест в ковидных госпиталях Калужской области превысила 32%

ТАСС, 29 ноября. Более 32% от развернутых 2 250 мест для пациентов с коронавирусом свободны в инфекционных госпиталях Калужской области, общее число коек с 22 по 28 ноября сократили на 450. В связи с постепенной стабилизацией эпидобстановки планируется вернуть в обычный режим работы ранее перепрофилированные отделения некоторых медучреждений, в том числе в областной клинической детской больнице, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"В регионе развернуто 2 250 инфекционных коек, свободный коечный фонд составляет 32,4%. За неделю (с 22 по 28 ноября) восстановлена профильная деятельность 450 коек, планируется восстановить работу в областной клинической детской больнице, городской клинической больнице №4 им. А.С. Хлюстина, городской больнице №5 в Перемышльском районе", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, в ковидных госпиталях помощь получают 1 522 пациента, из них 59 поступили за минувшие сутки, 33 человек выписали. В регионе привились 508 226 человек, что составляет 78,16% от плана, завершили вакцинацию 413 580 человек, или 63,6% от плана. "Работает 47 стационарных и 17 мобильных пунктов, 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют коллективы на предприятиях, а также прививают маломобильных граждан и лиц старше 60 лет на дому", - добавили в пресс-службе.

Всего в Калужской области с начала пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 29 ноября, выявили 58 962 случая заражения коронавирусом, в том числе 204 - за последние сутки. Выздоровели 55 285 человек, 1 030 пациентов умерли.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах и в транспорте, запрет на проведение массовых мероприятий, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов - не более 50%. С 15 декабря посещение заведений общепита, театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров, спортивных центров, фитнес-центров, бассейнов будет возможно при наличии QR-кода, ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании. В регионе ввели обязательную вакцинацию сотрудников социально значимых сфер, а также жителей старше 60 лет.