Последствия ураганного ветра в Крыму устраняют около 250 энергетиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Крымские энергетики перешли на круглосуточный режим работы из-за отключений, связанных с ураганным ветром на полуострове. Последствия стихии сейчас устраняют около 250 специалистов, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Крымэнерго".

"Для оперативного восстановления энергоснабжения задействованы 70 выездных бригад энергетиков (243 специалиста и 76 единиц техники). В ГУП РК "Крымэнерго" действует режим повышенной готовности, создан оперативный штаб, предусмотрены резервные источники электроснабжения. Особое внимание уделяется социально важным объектам. Энергетики продолжают трудиться в круглосуточном режиме, стараясь как можно быстрее устранять последствия непогоды, прилагают максимум усилий для ликвидации аварий в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за усиления северо-западного ветра до 40 м/с в электрических сетях компании "Крымэнерго" зафиксировано отключение питающих центров в высоковольтных сетях. "По состоянию на 20:00 обесточены две линии электропередачи 110 кВ, 28 линий 6-10 кВ. Наиболее пострадали город Симферополь, Симферопольский район", - сообщается в пресс-релизе.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября это ведомство распространило штормовое предупреждение, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.