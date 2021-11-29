Власти Коми продлили выплаты на отстрел волков до 2024 года

СЫКТЫВКАР, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми зарезервировало в бюджете региона на 2022-2024 годы по 5 млн рублей ежегодно на отстрел волков. Выплата, введенная с 2020 года, по-прежнему составит 20 тыс. рублей на одну особь, в регионе сохраняется проблема захода хищников в населенные пункты и их нападения на домашних животных, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"Началась зима, в населенные пункты начали заходить волки. Мы предусмотрели на 2022, 2023 и 2024 годы по 5 млн рублей на отстрел волков. Из чего такая сумма - максимально отстрелили в 2020 году 254 волка, по 20 тыс. за волка. Будет отстрелено больше - мы имеем право росписью добавить", - рассказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

Он предложил также новый вариант решения проблемы - предупредить всех охотников и выдавать главам сельских поселений дежурную путевку. Как только волк заходит в населенный пункт, охотник обязан этого волка отстрелить, глава поселения по факту оформит на него дежурную путевку. "Это вынужденная мера, а не охота. <…> Процедура согласована с прокуратурой и Следственным комитетом. Решение найдено и его надо реализовывать, а не разводить руками, нечего ждать, когда в следующий раз волк на человека кинется. Все главы муниципалитетов и сельских поселений об этом знают, предупреждены", - сказал глава региона.

По информации Минприроды Коми, в 2018 году в республике насчитывался 1 651 волк, в 2019 году это количество снизилось до 1 294, в 2020-м - до 1 171, зимой 2021 года - 1 061 особь. В 2018 году охотники отстрелили 130 волков, в 2019-м - 147 волков, в 2020 году - 254 волка, с начала 2021 года добыто 214 хищников.