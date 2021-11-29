МЧС предупредило об ухудшении погоды в регионах СКФО

МАГАС, 29 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами более 30 м/с и ухудшение погоды ожидается в течение суток в горных районах республик Северного Кавказа, сообщают региональные управления МЧС.

Так, в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии в период с 29 ноября с сохранением в течение суток 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в горных районах местами ожидается очень сильный юго-восточный ветер до 30-32 м/с.

Как сообщает пресс-служба Дагестана, 29-30 ноября по районам республики ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами до 23 м/с. А в Карачаево-Черкесии, как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства, ожидается общее ухудшение погоды.

"Преимущественно облачно, дождь, ночью в горах с мокрым снегом, местами сильный, во второй половине ночи и днем в центральных и южных районах очень сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в горах 22-27 м/с", - сказали в пресс-службе.