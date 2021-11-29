В сентябре 2022 года в Казани пройдет первый общероссийский студенческий форум

СИРИУС /Федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Первый общероссийский студенческий форум пройдет в Казани в сентябре 2022 года, он будет длиться неделю. После этого форум смогут принять другие регионы, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"Уже принято решение, что в следующем году пройдет первый общероссийский студенческий форум. Целая неделя - сентябрь 2022 года. Первый раз этот форум принимает Казань, дальше [он] будет перемещаться по регионам", - сказал Кириенко во время конкурса "Твой ход", который проходит на федеральной территории Сириус.

Он добавил, что у студентов на сегодняшний день есть большой запрос на взаимодействие как между собой, так и с представителями власти и бизнеса. Для этого решили в 2022 году организовать отдельную смену на молодежном форуме "Территория смыслов" в Сенеже.

"Также они [студенты, участники конкурса "Твой ход"] попросили возможность сформировать отдельный лагерь на фестивале "Таврида-арт", - добавил Кириенко.

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов со всей страны.

Финал конкурса проходит с 27 по 29 ноября в парке науки и искусства "Сириус". В нем принимают участие студенты из 76 регионов страны. По итогам назовут 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.