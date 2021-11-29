Финалисты студенческого конкурса "Твой ход" получили по миллиону рублей

СИРИУС /Федеральная территория/. 29 ноября. /ТАСС/. Итоги Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей" подвели 29 ноября в парке науки и искусств "Сириус", передает корреспондент ТАСС. 200 финалистов получили премии в размере 1 млн рублей.

Финал конкурса открылся в "Сириусе" 27 ноября. Его участниками стали 1 тыс. студентов высших учебных заведений со всей страны. 29 ноября состоялась церемония закрытия, на которой назвали 200 победителей, которые получили премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Наиболее активных участников конкурса пригласили на стажировки в крупнейшие компании России - ГМК "Норильский никель", ГК "Росатом", ОАО "РЖД", АО "ДОМ.РФ" и другие.

"Вы все победители, потому что вы не побоялись принять решение и подали свою заявку на конкурс. Вы не побоялись испытать себя, и у вас получилось. Вы уже стали лучшими из более чем полумиллиона участников первого студенческого конкурса "Твой ход", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, обращаясь к финалистам конкурса. - Очень важная вещь в "Твоем ходе", что все его участники являются его полноправными соавторами, и вы ими действительно стали".

Ранее сообщалось, что заявки подали более 568 тыс. студентов из 76 регионов страны. По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, это превзошло все ожидания. "Ребята познакомились друг с другом, попробовали себя в какой-то новой, необычной роли, предложили новые подходы к развитию университетов. Я уверен, что они стали сильнее и будут успешны в дальнейшем", - отметил Комиссаров.

Финалисты конкурса спроектировали университет будущего. По своему выбору участники распределились по восьми факультетам для работы над решением мегавызовов - стратегически важных задач для современной молодежи и российских университетов. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров, вся информация, полученная в ходе конкурса, решения кейсов, инициативы студентов будут использованы в дальнейшем в работе ведомства.