ВОЗ рекомендовала странам подготовить планы реагирования на омикрон-штамм

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала государствам обеспечить функционирование "систем раннего предупреждения" о появлении штамма "омикрон" коронавируса и подготовить планы поддержания основных служб здравоохранения на случай всплеска заболеваемости. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве пресс-релизе ВОЗ.

Подчеркивается, что организация рекомендовала входящим в нее странам "приоритетные действия" для подготовки к реагированию на омикрон-вариант. В частности, необходимо "обеспечить наличие на местах системы раннего предупреждения", а также "планов поддержания основных служб здравоохранения и необходимых лечебных ресурсов для ответа на возможные всплески" заболеваемости. Кроме того, ВОЗ призвала регулярно делиться "основанной на свидетельствах информацией об "омикроне" и других циркулирующих вариантах" коронавируса.

В целом риск, связанный с появлением омикрон-штамма расценивается в организации как "очень высокий по ряду причин". В частности, имеются "предварительные свидетельства, согласно которым "омикрон", в отличие от других вариантов, вызывающих обеспокоенность, потенциально способен избегать воздействия иммунитета и обладает более высокой заразностью, что может привести к дальнейшим всплескам серьезных последствий". Вместе с тем, как пояснили в ВОЗ, данные, на основе которых сделаны эти оценки, "содержат значительную неопределенность и будут обновлены, когда поступит больше информации".