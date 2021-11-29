В Петербурге открылась выставка художественных проектов дополненной и смешанной реальности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Выставка "Экспансия реальности" открылась 29 ноября в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. На ней представили проекты дополненной и смешанной реальности, а также работы признанных медиахудожников, передает корреспондент ТАСС.

Выставка предваряет открытие уникального рабочего пространства - "Лаборатории ПромТехДизайн", которая заработает до конца года. В ее стенах в будущем будут создавать не только объекты новейшего искусства, но и виртуальные коллекции одежды, разрабатывать мультимедийный контент, оцифровывать модные новинки дизайнеров и музейные экспонаты.

"Эта выставка смешанной реальности, которая показывает, как уже сегодня цифровой мир переплетается очень тесно с физическим. В каждом из проектов эта идея отображается по своему. Некоторые показывают, как цифровые технологии меняют именно нас, как трансформируется наш облик, некоторые показывают, как цифровой мир может дополнять физические объекты, некоторые наполовину созданы с помощью алгоритмов машинного обучения, то есть прототипов искусственного интеллекта. У нас по-разному в каждом из проектов применяется набор различных технологий", - рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки, основательница лаборатории искусства новых медиа OPUS111 и фестиваля METAXIS Анастасия Скабелкина.

Посетители выставки смогут увидеть работы в стилистике абстрактного футуризма от признанных мастеров медиаискусства. Среди экспонатов: кинетические скульптуры Владимира Андреева, работы Елены Постниковой, художницы цифровых арт-объектов в дополненной реальности, уникальные световые скульптуры Анастасии Скабелкиной. Кроме того, свои произведения работы представят студенты университета промышленных технологий и дизайна. Стоит отметить, что один из проектов создан с использованием прототипа искусственного интеллекта.