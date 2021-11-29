Куба обяжет прибывающих из ряда стран Африки проходить карантин из-за нового штамма ковида

ГАВАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Кубы ввели новые требования для въезда в страну из восьми стран Африки из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минздрава Кубы.

"В связи с появлением нового варианта коронавируса "омикрон" (B.1.1.529), который Всемирная организация здравоохранения идентифицировала как вариант, "вызывающий беспокойство" и который быстро распространяется и выявлен в нескольких странах мира, принято решение усилить меры контроля за международными путешественниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 4 декабря прибывающие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР должны будут за свой счет находиться на семидневном карантине в гостинице.

Также они должны предоставить свидетельства о полной вакцинации и об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид, сделанного до поездки. На Кубе они будут проходить тестирование по прилете и на седьмой день карантина.

Путешественники из Бельгии, Гонконга, Египта, Израиля, Турции и стран Африки к югу от Сахары также должны предъявлять оба документа, но прохождение карантина не требуется.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.