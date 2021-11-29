Самарская область выполнила план по вакцинации от коронавируса почти на 58%

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. План по вакцинации от коронавируса в Самарской области выполнили на 57,7%. Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба, передает пресс-служба регионального правительства.

"Первым компонентом сейчас привиты 1 529 265 жителей региона, что составляет 75,2% от плана и 48,5% всего населения. Повторно привито 57,7% от плана (из более чем 270 тыс. человек - почти 160 тыс.). В нескольких районах уже достигли необходимого охвата вакцинацией, в частности в Камышлинском, Хворостянском, Ставропольском, Елховском, Борском и Исаклинском", - говорится в сообщении.

При этом в некоторых муниципалитетах, которые находятся в красной зоне, охват немного превышает 50%. Так, работу по привлечению населения к вакцинации в Чапаевске и в Тольятти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ценил как неудовлетворительную. Он поручил главам муниципалитетов принять все меры, провести разъяснительную работу. На заседании оперштаба отметили, что ситуация остается тревожной и в самой высокой группе риска - среди старшего поколения.

Снижения заболеваемости

В регионе отмечается снижение недельного количества случаев коронавируса на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Однако в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что показатель по-прежнему остается высоким: за прошедшие сутки выявили 941 случай инфицирования.

Что касается заболеваемости по возрастным группам, то самое большое снижение произошло среди самарцев 50-64 лет, старше 65 лет, 18-29 лет и 30-49 лет. "По заболеваемости по возрастам на 100 тыс. населения в сравнении с 46-й неделей снижение отмечается по всем группам: до года - на 19%, от года до шести лет - на 17%, 7-14 лет - на 19,5%, 15-17 лет - 2,9%, 18-29 лет - 35%, 30-49 лет - на 32%, 50-64 года - на 37%, 65 и старше - на 36,8%", - отметили представители Роспотребнадзора.

В разрезе социальных групп при снижении заболеваемости самые высокие показатели зафиксированы среди сотрудников сферы услуг (853,21 на 100 тыс. населения). Охват тестированием превышает норму, установленную на федеральном уровне, и составляет 465 на 100 тыс. населения. Азаров отметил, что нужно "поддерживать этот уровень и в новогодние праздники, в том числе за счет использования экспресс-тестов".