Гинцбург заявил, что при штамме "омикрон" тяжелая форма ковида может развиваться дольше

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Большое количество мутаций нового штамма коронавируса "омикрон" может привести к тому, что тяжелое течение ковида при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, что даст организму больше времени выработать иммунитет. Такое мнение ТАСС высказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Больше [мутаций] еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии [клетки, которые сливаются в единую массу], [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма "дельта", то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше", - сказал он.

Гинцбург уточнил, что сегодня при дельта-штамме переход от легкого течения ковида к среднетяжелому или тяжелому занимает 3-4 дня, тогда как ранее этот показатель составлял 10-15 дней.

Он также рассказал, что Центр им. Н. Ф. Гамалеи пока не получил образец омикрон-штамма, но когда он будет получен, его нужно будет изучить по нескольким параметрам. "Какие антитела образуются, насколько сыворотка, которая под действием "Спутника V" образовалась, будет нейтрализовать [вирус]. С другой стороны, будет ли этот штамм также образовывать синцитии, то есть сколько времени займет переход от момента заражения до тяжелого поражения легких. Если он будет как дельта-штамм, тогда ничего хорошего, а если он будет как уханьский, то тогда ничего опасного не будет. Посмотрим, когда получим", - заключил он.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.