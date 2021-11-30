Под Тверью устранили прорыв магистрального трубопровода

ТАСС, 30 ноября. Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, из-за прорыва которого днем в понедельник без отопления остались более двух тысяч жителей закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области. Идет заполнение системы теплоносителем, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В ЗАТО Озерный восстановили поврежденный участок теплотрассы. <...>. Система заполняется теплоносителем", - сказали в пресс-службе.

Из-за прорыва магистрального трубопровода диаметром 272 мм в зоне отключения отопления находились 12 домов с населением 2 088 человек, а также три социально значимых объекта.

Озерный является закрытым административно-территориальным образованием, там базируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия. Всего в городском округе проживают около 10,6 тыс. человек.