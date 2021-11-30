Записи выступлений балерины Натальи Осиповой выставили на торги Bonhams в виде NFT

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Видеозаписи выступлений примы-балерины Лондонского Королевского балета Натальи Осиповой выставлены на торги аукционного дома Bonhams в виде NFT-токенов. Как сообщили в понедельник в Bonhams, итоги аукциона будет подведены 10 декабря.

Устроители торгов отмечают, что ценителям танцевального искусства и коллекционерам впервые в истории предложены NFT-токены, дающие полное право распоряжаться видеозаписями балетных номеров. В виртуальную коллекцию "Наталья Осипова: триптих" вошли две сцены из второго акта балета "Жизель", исполненные специально для последующей продажи (их оценочная стоимость составляет $10,5 - 16 тыс.), а также сделанная в 2019 году в Мексике запись совместного выступления Осиповой и ее мужа американского танцовщика Джейсона Киттельбергера Left Behind ($40-66 тыс.).

"Я была заинтригована возможностью включить классический балет и современный танец в NFT-коллекцию. Эти выступления очень много для меня значат, и я рада, что публика во всем мире сможет оценить их в новом, до сих пор не использовавшемся формате, - сказала Осипова, заявление которой приводит аукционный дом. - NFT - революционный способ связать как известных, так и начинающих деятелей искусства с их аудиторией, в том числе коллекционерами, которых интересуют новые технологии. Для меня было честью исполнить первые балетные NFT-номера, и надеюсь, что это откроет следующему поколению танцовщиков возможность установить связь со своими поклонниками на цифровой сцене".

Как заявил агентству Reuters руководитель направления цифрового искусства Bonhams Нима Сагхарчи, появление NFT открывает новые возможности заработка для представителей сценического искусства, у которых ранее было крайне мало возможностей для продажи прав на свои выступления. По словам Осиповой, возможность добиться финансовой независимости очень важна, в особенности для танцовщиков, чье искусство "постоянно остается обделенным".

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.

Одна из самых известных и титулованных балерин в мире, в прошлом солистка Большого и Михайловского театров, а также Американского балетного театра, Осипова с 2012 года является примой Лондонского Королевского балета.