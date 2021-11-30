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Умерла бывший главный редактор портала E1.ru Наталия Попова

Ей было 42 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший главный редактор городского портала Екатеринбурга E1.ru Наталия Попова умерла в возрасте 42 лет, сообщается на портале.

"Умерла Наталия Попова, наш друг и коллега. Наталия была главным редактором E1.ru, а позднее - директором по развитию в Сети городских порталов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после 16 ноября Попова перестала выходить на связь. "Сегодня, спустя две недели, стало известно о ее смерти", - говорится на портале.

Редакция E1.ru выразила соболезнования родным и близким Наталии Поповой.

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