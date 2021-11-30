ДВФУ на 22% расширит обучающую программу для работы со студентами с инвалидностью

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в 2022 году увеличит на 22% набор на программу повышения квалификации преподавателей и сотрудников вуза для работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами. На этой программе учат медицинским, психологическим и другим аспектам работы с такими студентами, сообщил ТАСС директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов.

Школа искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета при поддержке Mitsubishi Corporation разработала план повышения квалификации преподавателей и сотрудников университета в области работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью, в котором предусмотрен образовательный компонент в рамках проекта вуза по созданию благоприятной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

"Первая программа, по которой обучились 18 преподавателей и сотрудников ДВФУ, общим объемом 108 часов была реализована в феврале - июне этого года и включала следующие образовательные модули: концептуальные основы обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вузе; медицинские основы инклюзивного образования; психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в вузе; социальная поддержка и реабилитация инвалидов. Вторая программа должна стартовать в январе 2022 года, мы запланировали повышение квалификации 22 сотрудников ДВФУ, а также учли опыт первой программы, пожелания слушателей и потребности обучающихся ДВФУ с ОВЗ и инвалидностью", - сообщил собеседник.

Программы повышения квалификации разрабатывала команда специалистов, в которую вошли педагоги-дефектологи, психологи, конфликтологи, врачи и специалисты по адаптивной физической культуре. Цель этой программы - иметь в каждой школе и структурном подразделении вуза специалиста, который подготовлен к работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью. "Наша цель - сделать так, чтобы сотрудники и обучающиеся в университете воспринимали этот феномен как неотъемлемую часть нашего разнообразного общества. Мы в рамках обучения по этой программе не только рассматриваем конкретные педагогические вопросы и сложности, которые возникают во время обучения лиц с ОВЗ, но и проводим занятия по ликвидации пробелов в нашей грамотности в этой сфере", - пояснил Ажимов.

О механизме обратной связи со студентами

Он рассказал, что вуз прилагает много усилий для развития механизма обратной связи, чтобы услышать самих студентов и понять, что им необходимо. Регулярно проводятся соцопросы, фокус-группы и интервью, чтобы понять, какой хотели бы видеть эту систему поддержки сами студенты, какие в этой сфере есть потенциальные проблемы, спорные и конфликтные ситуации. Обучение проводится для смешанных групп слушателей, в которые входят преподаватели, сотрудники служб и подразделений ДВФУ. Так участники на занятиях могут рассмотреть конкретные вопросы практической работы с различных точек зрения, чтобы получить алгоритмы действия в тех или иных ситуациях.

"Практические успехи мы уже ощущаем: многие студенты уже знают, к кому обратиться с конкретной проблемой, специалист может дать правильный совет, подсказать наиболее простой путь решения проблемы. Это частично снимает нагрузку на другие подразделения университета. Зачастую решение проблемы заключается лишь в понимании конкретных административных механизмов, процедур и последовательности шагов. Здесь и преподаватели, и сотрудники, обладающие конкретными знаниями и навыками, всегда могут проще и быстрее найти этот путь", - рассказал Ажимов.

Он пояснил, что сейчас в ДВФУ учится до 200 человек с инвалидностью и ОВЗ, но конкретную цифру назвать сложно. Не все обучающиеся хотят называть свой диагноз, говорить о своих сложностях, и названая цифра включает только тех, с кем налажено непосредственное взаимодействие.

"Но это не значит что система поддержки ДВФУ работает только для них. Любой студент, обратившийся за помощью, обязательно ее получит. В этом наша главная цель. В Дальневосточном федеральном университете созданы все условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, соматическими заболеваниями. В ДВФУ реализуется модель инклюзивного образования, позволяющая обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом различных особых потребностей и возможностей студентов", - рассказал собеседник агентства.

Например, в читальных залах библиотеки ДВФУ оборудованы рабочие места, с дисплеями и принтерами Брайля, портативными устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и читающими машинами, видеоувеличителями с возможностью регуляции цветовых спектров, увеличивающими электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками. Также в вузе разрабатывают мобильное приложение с высокоточной навигационной системой по кампусу для слабовидящих студентов.