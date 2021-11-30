На берегу Байкала установили более 20 площадок для раздельного сбора отходов

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 20 площадок с контейнерами для раздельного сбора бытовых отходов установили в моногороде Байкальске в Иркутской области, который власти РФ планируют сделать первым в России экогородом. Всего муниципалитету требуется 150 таких площадок, сообщил во вторник ТАСС глава города Василий Темгеневский.

"Байкальск уже обустроил 21 площадку. Это не просто контейнеры на улице, это площадки под крышей, с автономным освещением. Там находится по пять контейнеров для раздельного сбора мусора. Сейчас у нас задача - обучать и приобщать население к новой реальности. <…> Нам нужно порядка 150 новых контейнерных площадок. Сейчас еще закупаем контейнеры и продолжаем переговоры с Министерством природных ресурсов Иркутской области, чтобы нам полностью все контейнерные площадки оборудовать именно в новом стиле под новые требования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вторичное сырье планируется передавать местным предприятиям, которые занимаются переработкой. "Но если мы говорим об экологичности города Байкальска, то мы должны понимать, что она не должна достигаться в ущерб другим территориям. То есть мы не должны наш мусор вывозить, а должны организовать инфраструктуру, чтобы все отходы перерабатывались на месте", - отметил Темгеневский.

Как ранее сообщалось, власти моногорода предложили региональному министерству природных ресурсов и экологии на одной из карт-накопителей отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) после рекультивации разместить мусоросортировочное предприятие. Задача создать в Байкальске инфраструктуру для сбора и утилизации мусора также поставлена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал, население города составляет более 12 тыс. человек. БЦБК был градообразующим предприятием, работал с 1966 по 2013 годы. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК, которых в шламонакопителях более 6,5 млн тонн. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска до 2040 года. Тремя основными направлениями развития города определены туризм, создание экологически чистых производств, сфера здоровья и спорта. Кроме того, в Байкальске планируют провести масштабную реновацию с использованием деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск в будущем станет первым в России экогородом.