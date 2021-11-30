WSJ: регулятор США может одобрить бустерную дозу вакцины Pfizer для лиц 16-17 лет

ТАСС, 30 ноября. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может на следующей неделе разрешить применение бустерной дозы вакцины консорциума Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте 16 и 17 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с планами регулятора.

Согласно сведениям издания, подобный шаг регулятора связан с растущей озабоченностью в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Ранее FDA одобрило использование бустерной дозы вакцины Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте от 18 лет и старше. Бустерную дозу можно будет получить не менее чем через шесть месяцев после введения второго компонента вакцины.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.