Yomiuri: японская компания намерена разработать вакцину от омикрон-штамма

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Японская компания Shionogi Pharmaceutical намерена заняться разработкой вакцины, которая смогла бы противодействовать новому омикрон-штамму коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri .

По ее сведениям, специалисты начали подготовку к производству некоторых вирусных белков, которые являются основой для будущего препарата. О примерных сроках окончания разработки пока ничего не известно.

Shionogi в настоящее время уже разрабатывает вакцину от коронавируса без привязки к конкретному штамму. Свой продукт фирма рассчитывала выпустить на рынок до конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2022 года). В связи с этим Shionogi 20 октября приступила к этапу масштабных клинических испытаний препарата, в которых принимают участие порядка 3 тыс. человек.

В Японии сейчас применяются вакцины от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британо-шведской фирмы AstraZeneca.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.