В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса в Китай

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды в Китай лесоматериалов на сумму около 6,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

"Иркутские таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды в Китай 1 038 кубометров леса и лесоматериалов. Незаконный лесоэкспорт осуществляла фирма, зарегистрированная в поселке Лесогорск Чунского района. <…> Рыночная стоимость незаконно вывезенной древесины на момент декларирования товара составила более 6 млн 417 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Фирма в мае - июне 2020 года незаконно экспортировала в Китай пиловочник лиственницы сибирской и пиломатериалы из сосны. Для подтверждения легальности происхождения леса на таможенный пост в электронном виде предоставлялись недостоверные сведения о производителе товара, фиктивные договоры купли-продажи.