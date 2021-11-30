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Пандемия COVID-19

В Хабаровском крае начали тестировать на омикрон-штамм COVID-19 прилетающих из Китая

В регионе не выявили заболевших коронавирусом со штаммом "омикрон"

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начали тестирование прилетающих из Китая на омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

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"Сейчас везде активно обсуждается штамм "омикрон", возможность появления на территории РФ. Закрыть все границы практически невозможно, понятно, что такая угроза существует. <...> На оперативном штабе под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой Хабаровскому краю было дано поручение... начать тестирование всех возможных наших рейсов по Китаю, Гонконгу. Эта работа уже выполняется", - сказал Никонов. Он добавил, что люди, прилетающие из Китая, проходят экспресс-тестирование на этот штамм.

Никонов уточнил, что пока заболевших с этим штаммом выявлено в регионе не было.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19
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