В Хабаровском крае начали тестировать на омикрон-штамм COVID-19 прилетающих из Китая

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начали тестирование прилетающих из Китая на омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Сейчас везде активно обсуждается штамм "омикрон", возможность появления на территории РФ. Закрыть все границы практически невозможно, понятно, что такая угроза существует. <...> На оперативном штабе под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой Хабаровскому краю было дано поручение... начать тестирование всех возможных наших рейсов по Китаю, Гонконгу. Эта работа уже выполняется", - сказал Никонов. Он добавил, что люди, прилетающие из Китая, проходят экспресс-тестирование на этот штамм.

Никонов уточнил, что пока заболевших с этим штаммом выявлено в регионе не было.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.