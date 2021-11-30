Эксперт заявил, что обнаружение омикрон-штамма в США является делом нескольких дней

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, вероятнее всего, уже находятся в США, вопрос выявления случаев инфицирования этим вариантом в стране - дело нескольких дней. Такое мнение в понедельник выразил профессор Джорджтаунского университета, доктор Джонатан Рейнер.

"Этот вирус наверняка уже есть в Соединенных Штатах. Мы услышим о том, что выявлены случаи заражения им в США в течение одного-двух дней", - сказал он в эфире телеканала CNN.

По его мнению, введение ограничений на полеты из южноафриканских стран является лишь "иллюзией защиты", и в условиях, когда каждый приезжающий должен проходить тестирование, а большинство путешественников - быть вакцинированными, смысла в таких мерах нет. "Это все равно что пытаться отгородиться ширмой", - заявил он.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализагаацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. В ЮАР выявлено наибольшее число инфицированных - около 150 человек. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.