ДВФУ разместит в кампусе на о. Русском тех, кто из-за непогоды не может попасть на материк

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) разместит в гостиницах в кампусе на острове Русском людей, которые из-за непогоды не могут добраться с острова на материковую часть Владивостока, сообщил вуз в своем Telegram-канале.

Во Владивостоке утром во вторник начался снег, в течение дня усиливается ветер. В Приморье действует штормовое предупреждение, а в городе введен режим повышенной готовности. Школы переведены на дистанционное обучение, ДВФУ также перевел студентов на дистант. Во Владивостоке запрещены въезд и движение большегрузных машин, закрыт для движения самый крутой спуск в городе на улице Капитана Шефнера, дороги с 04:00 обрабатывают противогололедными реагентами.

"В связи с неблагоприятными условиями погоды университет предлагает разместиться в гостиничных корпусах (кроме гостиниц №4 и №5) всем, у кого нет возможности вернуться на материк. Для оформления необходимо предъявить личный пропуск, либо паспорт, если вы не являетесь студентом или сотрудником ДВФУ", - говорится в сообщении.

По данным Примгидромета, сейчас снег идет в южной половине Приморья, по состоянию на 13:00 (06:00 мск) больше всего осадков выпало во Владивостоке - 8 миллиметров, и в селе Барабаш, где количество осадков составило 13 миллиметров.

Непогода стала причиной нескольких аварий на дорогах края, сообщается в местных СМИ и соцсетях. Так, в Шкотовском районе в кювет съехал рейсовый автобус, пострадал один человек, подвернувший ногу при выходе из него. Во Владивостоке микрогрузовик скатился вниз на скользком спуске и врезался в стену жилого дома, серьезных разрушений нет.