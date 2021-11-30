ЦВО передал около 18 тонн кислорода в больницы Кировской области и Пермского края

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Авиаполк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Пермском крае, передал порядка 18 тонн кислорода в больницы Перми и Кировской области для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу истребительный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Пермском крае, передал около 18 тонн сжиженного кислорода медицинским учреждениям города Перми и Кировской области для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

ЦВО передает кислород в медучреждения российских регионов уже на протяжении месяца. Уточняется, что обеспечение кислородом медорганизаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенного для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.