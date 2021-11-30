Детскую школу искусств в томском селе капитально отремонтировали впервые с 1955 года

КОЖЕВНИКОВО /Томская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт впервые с 1955 года прошел в школе искусств в селе Кожевниково в Томской области, где обучаются игре на народных инструментах, фотографии и другим видам искусств дети из шести сел Кожевниковского района, сообщил журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"Нет на селе человека, который бы не радовался такому храму искусств. Вы даете не просто музыкальное образование, вы воспитываете будущих граждан. От того, какие у нас храмы искусств, такие и будут дети", - сказал губернатор в ходе церемонии открытия школы после капремонта.

В Кожевниковской школе искусств обучаются 327 детей из Кожевниково и прилегающих сел Базой, Ювала, Новопокровка, Уртам , Аркадьево. В школе работает семь отделений: фортепианное, отделение народных инструментов, хореографическое, техника и искусство фотографии, отделение эстрадного пения, отделение изобразительного искусства, отделение раннего эстетического развития.

Здание школы было возведено в 1955 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.

Работы стоимостью 32 млн рублей, которые были выделены из бюджетов области и муниципалитета, а также от частных благотворителей, начались в 2021 году.

В образовательном учреждении была переложена кровля, проведена и заменена инженерная инфраструктура, отремонтирован фасад, переустановлены окна и двери, выполнены все отделочные работы, проведен интернет. За счет фонда непредвиденных расходов закуплены мебель и оборудование.