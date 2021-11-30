Шквалистый ветер до 32 м/с ожидается в Азовском море утром 30 ноября

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Шквалистый ветер скоростью до 32 м/с ожидается в восточной части Азовского моря утром во вторник. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Утром 30 ноября по восточной половине Азовского моря, в том числе в портах Ейск и Темрюк, ожидается сильный и очень сильный южный и юго-западный ветер 20-25 м/с, местами 30-32 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе порекомендовали жителям региона оставаться дома, парковать транспорт в предназначенных для этого местах, использовать ветрозащитную одежду и прислушиваться к сообщениям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью до 32 метров в секунду характеризуется как сильный шторм. При нем на суше могут отмечаться разрушения, деревья могут быть вырваны с корнем, а на море - исключительно высокие волны.