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Пандемия COVID-19

В Пермском крае антиковидные ограничения продлили до 10 января

В регионе продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Запрет на работу развлекательных заведений и общепита в ночное время, введенный из-за коронавируса в Пермском крае, продлен до 10 января, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

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"В Пермском крае, с учетом санитарно-эпидемической ситуации, действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено до 10 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей, нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях. Продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий. В ночное время запрещена работа общепита.

Также прописаны анонсированные ранее требования о наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации при посещении учреждений культуры, общепита, при покупках в магазинах торговых центров. При этом наличие отрицательного ПЦР-теста не позволяет посещать подобные заведения.

Гостиницы и хостелы будут работать только при условии 50% заполняемости номеров. Данное ограничение не будет распространяться на отели, в которых все сотрудники вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют медотвод.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Пермский край вышел на плато по коронавирусу - на протяжении месяца ежедневно выявляется порядка 700 случаев заражения коронавирусом. Коллективный иммунитет в регионе составляет около 49%, полный курс вакцинации прошли 947 тыс. человек.

Теги
РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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