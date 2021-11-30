В Пермском крае антиковидные ограничения продлили до 10 января

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Запрет на работу развлекательных заведений и общепита в ночное время, введенный из-за коронавируса в Пермском крае, продлен до 10 января, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В Пермском крае, с учетом санитарно-эпидемической ситуации, действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено до 10 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей, нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях. Продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий. В ночное время запрещена работа общепита.

Также прописаны анонсированные ранее требования о наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации при посещении учреждений культуры, общепита, при покупках в магазинах торговых центров. При этом наличие отрицательного ПЦР-теста не позволяет посещать подобные заведения.

Гостиницы и хостелы будут работать только при условии 50% заполняемости номеров. Данное ограничение не будет распространяться на отели, в которых все сотрудники вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют медотвод.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Пермский край вышел на плато по коронавирусу - на протяжении месяца ежедневно выявляется порядка 700 случаев заражения коронавирусом. Коллективный иммунитет в регионе составляет около 49%, полный курс вакцинации прошли 947 тыс. человек.