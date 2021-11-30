В Москве полиция выявила новые факты подделки медсправок ранее задержанными фигурантами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили новые факты подделки справок ПЦР-тестов и медотводов от вакцинации против коронавируса ранее задержанными москвичами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В конце июня после проведения проверочной закупки полицейские задержали подозреваемых в распространении фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Установлено, что они собственноручно изготавливали и заполняли медицинские документы, после чего продавали их через объявления в интернете и в одном из мессенджеров. "В рамках расследования были проведены экспертизы ранее изъятых вещественных доказательств. Установлено, что злоумышленники изготовили от имени различных поликлиник более 40 справок о прохождении ПЦР-тестов, а также несколько медицинских отводов от вакцинации, проставив на них оттиски поддельных печатей", - сказали в пресс-службе.

По данным фактам также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 237 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). В данный момент фигуранты находятся под подпиской о невыезде.