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Пандемия COVID-19

Власти Сахалинской области не будут повсеместно вводить QR-коды

Исключением являются мероприятия в концертных залах, кинотеатрах и театрах при числе посетителей свыше 200 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области не будут вводить в регионе систему пропусков по QR-коду. Об этом во вторник сообщил губернатор Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с местными жителями.

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В регионе еще не вводилась широко в повседневной жизни система пропусков по QR-коду. Исключением являются мероприятия в концертных залах, кинотеатрах и театрах при числе посетителей свыше 200 человек.

"У нас сегодня действуют QR-коды, но они действуют, когда собирается концерт или в театре идет спектакль, а там собирается более 200 человек. В других случаях у нас не вводится такая норма, потому что мы считаем, что в этом нет большой необходимости", - сказал Лимаренко.

В Сахалинской области продолжает действовать масочный режим и правило соблюдения социальной дистанции. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано около 37,7 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. Выздоровели почти 36,3 тыс., 440 человек умерли. В области продолжается массовая вакцинации. Коллективный иммунитет к сегодняшнему дню составляет почти 70 процентов.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия COVID-19
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