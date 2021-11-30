Похороны шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная", начались в Кузбассе

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Первые похороны шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, проходят в городе Белове Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщил источник в органах власти во вторник.

"Похороны двух погибших шахтеров "Листвяжной" проходят в Белове во вторник днем", - сказал собеседник агентства, уточнив, что еще одни похороны пройдут 1 декабря в городе Киселевске. В похоронной церемонии ожидается участие представителей областных властей и компании, в составе которой работает шахта.

Сигнал о задымлении на "Листвяжной" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в 25 ноября, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков. Из шахты были эвакуированы 239 человек. Погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, сообщается о 96 пострадавших, в том числе 43 горноспасателях. Причиной произошедшего, по данным Генпрокуратуры РФ, мог стать взрыв метана.