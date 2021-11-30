В Комсомольске-на-Амуре создадут Центр олимпийской подготовки по 10 видам спорта

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края создадут Центр олимпийской подготовки в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Соответствующее распоряжение я уже подписал. Базой станет Региональный центр развития спорта, который строим в городе Юности", - написал Дегтярев.

В новом центре смогут заниматься спортсмены, проходящие подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в муниципальных спортивных школах и филиалах краевых учреждений по десяти видам спорта. Это бокс, спортивная борьба, прыжки на батуте, спортивная акробатика, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, киокусинкай, баскетбол, волейбол и адаптивные виды спорта.

"Мы обеспечим не только доступность универсального спорткомплекса для комсомольчан, но и создадим условия для подготовки спортивного резерва национальных сборных команд России", - отметил глава.

Региональный центр спорта строится по долгосрочному плану развития Комсомольска-на-Амуре и по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография". Он будет включать в себя семь современных спортивных залов, укомплектованных оборудованием для тренировок по скалолазанию, спортивной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте, художественной гимнастике, различным видам единоборств и игровым видам спорта. Также в нем планируется разместить медико-восстановительный центр. Центр олимпийской подготовки начнет работу в следующем году. К тому моменту будут завершены третий и четвертый этапы строительства Регионального центра развития спорта.