{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

К 80-летию битвы под Москвой "Почта России" доставит ветеранам поздравления президента

Речь идет о награжденных медалью "За оборону Москвы"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Почта России" доставит поздравления президента Владимира Путина ветеранам в честь 80-летия битвы под Москвой. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"Накануне 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой "Почта России" доставит ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Москвы", персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации. С 1 по 4 декабря включительно более 900 почетных адресатов по всей стране получат поздравление главы государства", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сотрудники "Почты России" приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания, при необходимости уточняя новое место жительства ветерана. Если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем почтовом отделении месяц, а сотрудник почты будет регулярно пробовать доставить поздравления. Все письма почтальоны вручат адресатам лично, без требования подписи в получении.

Теги
Россия
Синоптики прогнозируют усиление ветра до 35 м/с в Сочи
На курорте действует штормовое предупреждение
Читать полностью