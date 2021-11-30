Австралия начнет испытания собственной мРНК-вакцины против COVID-19 в начале 2022 года

СИДНЕЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Австралия начнет клинические испытания отечественной мРНК-вакцины против коронавируса, созданной специалистами научно-исследовательского института им. Доэрти, в начале 2022 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном институтом во вторник.

Команда австралийских ученых из института им. Доэрти и университета им. Монаша, указано в тексте, "создала первый в Австралии препарат - кандидат на мРНК-вакцину против COVID-19" и планирует начать его клинические испытания на людях в 2022 году. Как ожидается, в испытаниях первой фазы примут участие 124 человека.

Также сообщается, что порядка 450 доз нового препарата для испытаний уже были созданы на производственных мощностях фармакологического завода в Мельбурне в рамках программы инвестиций правительства штата Виктория в научно-исследовательские проекты, направленные на борьбу с пандемией.

Власти Австралии заявили о разработке собственной вакцины против коронавируса в начале 2020 года. В декабре 2020 года работы над препаратом пришлось завершить, поскольку применение вакцины UQ-CSL v451, созданной Университетом Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limited ("Си-эс-эл лимитед"), стало причиной ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников.

Первый случай заражения коронавирусом в Австралии выявили в январе 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в стране достигло 209 119, вылечились 192 717 человек, умерли 2 003 пациента.