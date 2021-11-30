Штормовое предупреждение объявили в море у побережья Сахалина и Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Спасатели во вторник в связи с прогнозируемой непогодой объявили на 1 декабря экстренное предупреждение в водной акватории у берегов Сахалина и Курильских островов (Сахалинская область), сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в Сахалинскую службу наблюдения за флотом", - рассказали спасатели.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, вечером 1 декабря у юго-восточного побережья острова Сахалин прогнозируется опасный подъем уровня моря в сочетании со штормовым волнением два-три метра. Возможно повреждение береговых сооружений. Повышенный уровень моря в заливе Терпения сохранится до вечера 2 декабря. Днем 1 декабря ожидается опасное волнение моря у тихоокеанского побережья острова Кунашир (4 метра), у тихоокеанского побережья острова Итуруп (южная группа Курильских островов) - шесть м. Явление сохранится до ночи 2 декабря.

В ночь на 2 декабря и днем в порту города Корсакова ожидаются нагонные явления, которые могут вызвать заливание северного пирса, выход воды в городскую черту. В ночь на 2 декабря в южной части Охотского моря ожидается опасное волнение (8 м), со смещением днем 2 декабря в центральную часть Охотского моря. Возможно быстрое обледенение судов, сообщают синоптики.

Ранее на 1-2 декабря в Сахалинской области было объявлено штормовое предупреждение на суше. Синоптики прогнозируют сильный снег и ураганный ветер. Сейчас на островах спокойная погода, ветра и осадков нет.