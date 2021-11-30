{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет Utair совершил посадку на Ямале со второго раза из-за проблем с механизацией

На борту находились 126 пассажиров

ТАСС, 30 ноября. Самолет авиакомпании Utair из-за проблем с механизацией совершил посадку в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономной округ) со второй попытки. В связи с технической проверкой воздушного судна задерживается рейс в Уфу, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в 11:07 командир воздушного судна B-737 авиакомпании Utair, выполнявший регулярный рейс Уфа - Новый Уренгой, при заходе на посадку в аэропорту на Ямале доложил об уходе на второй круг ввиду проблемы с механизацией. Посадка осуществлена благополучно. На борту находились 126 пассажиров", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в связи с технической проверкой воздушного судна задерживается регулярный рейс авиакомпании Utair Новый Уренгой - Уфа. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за их предоставлением. Кроме этого, организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Модернизация восьми ГРС позволит на 30% увеличить потребителей газа в Свердловской области
Свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации станций
Читать полностью