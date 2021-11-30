Опрос: треть россиян считает, что РФ лучше не вмешиваться в миграционный кризис Белоруссии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Около трети опрошенных россиян считает целесообразным для РФ не вмешиваться в миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей. При этом по 10% респондентов думают, что России следует помочь Белоруссии или оказать ей гуманитарную помощь, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных во вторник на сайте организации.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 ноября методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

"Отвечая на открытый вопрос о том, как Россия должна поступить в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, 32% россиян высказали мнение, что не нужно вмешиваться. По 10% ответили, что нужно поддержать Белоруссию или оказать гуманитарную помощь, по 7% считают, что беженцам нужно помочь вернуться домой и что Россию эта ситуация не касается", - говорится в сообщении.

По данным исследования, две трети опрошенных (66%) слышали о последних событиях на белорусско-польской границе, 34% не знают, о чем идет речь. Описывая сложившийся кризис, 14% респондентов полагает, что беженцы пытаются попасть в Европу, в Германию, или бегут в Польшу, 12% считает, что беженцев не пускают в Европу. При этом 12% опрошенных в качестве причин кризиса назвали большое количество мигрантов. Каждый десятый (10%) считает сложившуюся ситуацию "беспределом". По оценке трети опрошенных (36%), за ситуацию в целом скорее несет ответственность Евросоюз (это мнение 22% респондентов в возрасте 25-34 лет и 10% - 18-24 лет), власти Белоруссии же считают виновными в сложившимся миграционном кризисе 15% (22% респондентов в возрасте 25-34 лет и 36% - 18-24 лет). Каждый десятый (12%) считает, что ответственны за миграционный кризис сами мигранты.

Для разрешения кризиса, по мнению участников соцопроса, Белоруссии лучше всего следует помочь мигрантам вернуться (44%) или договориться с властями Польши о переходе мигрантами границы на территорию ЕС (27%). За вариант предоставления убежища мигрантам на белорусской территории властями Белоруссии высказались 8% респондентов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые попытались проникнуть в Польшу. Позже порядка двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находились 2-3 тысячи беженцев с Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.