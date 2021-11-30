Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,99

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник остался на уровне 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель все еще выше единицы в пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области и Москве он составил 1,01, в Воронежской области - 1,02, в Подмосковье он вырос до 1,19, что стало максимальным значением с 20 октября, а в Санкт-Петербурге - до 1,45 (в последний раз до этой отметки индикатор в городе поднимался 19 сентября).

В Красноярском и Пермском краях, как и в понедельник, коэффициент равен ровно 1, в Свердловской и Нижегородской областях - 0,97, в Самарской области - 0,76.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.