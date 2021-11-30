До четырех градусов тепла ожидают в Иркутской области в первой декаде декабря

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в первой декаде декабря на пять-семь градусов выше нормы в Иркутской области, где из-за теплой погоды затянулся ледостав на водоемах. Об этом во вторник сообщила журналистам начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.

"Первая декада декабря, которая сейчас в расчетных прогнозах присутствует, отличается тем, что не установился антициклон, который обычно определяет погоду зимнего периода. Проходят циклоны, которые для зимнего периода не характерны. В отдельные дни доходит до положительных значений: от нуля до плюс четырех градусов может составлять [температура]. <...> Температуры на эту декаду где-то на пять-семь градусов выше средних многолетних значений. Это очень тепло", - сказала Бабанова.

Вторая и третья декады декабря в регионе будут холоднее. В южных районах области дневные температуры прогнозируются на уровне минус 5-10 градусов, ночные - минус 16-21. В отдельные дни в южных и западных районах ожидается похолодание до минус 15-20 днем и минус 25-30 ночью. В северных районах возможны ночные заморозки до минус 40-43.

Ноябрь в Иркутской области также был теплее обычного. Как рассказала журналистам заместитель руководителя Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, средняя температура превысила обычные значения на 2,6 градуса. "За последние 30 лет похожие теплые ноябри наблюдались в 2020, 2013, 2002, 2001 и 1995 годах. Явление редкое, но не аномальное", - сказала Янькова.

На большинстве рек Иркутской области начался ледостав, но в текущем году это произошло в зависимости от водоема на 5-20 дней позже обычного.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС ранее сообщал, что теплая осень в 2021 году отсрочила открытие ледовых переправ в Иркутской области. Если в 2020 году в последних числах ноября в регионе уже действовали ледовые дороги, то в текущем году из-за неокрепшего льда еще ни одна не открыта. Всего в зимнем сезоне 2021-2022 гг. планируется открыть 51 ледовую переправу.