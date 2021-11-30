Премьер Госсовета КНР заявил, что ситуация с пандемией не вызывает оптимизма

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Появление новых штаммов коронавируса осложняет прогнозы о силе новых волн пандемии и восстановлении мировой экономики. Об этом во вторник по видеосвязи на 26-й регулярной встрече глав правительств России и Китая заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Появляются новые штаммы. Очень трудно предположить, какой будет еще более серьезная атака со стороны вируса", - сказал он.

"Кроме того, мировая экономика продолжает вяло восстанавливаться", - отметил Ли Кэцян, обратив внимание на то, что "факторы непредсказуемости мировой ситуации только нарастают".

Премьер Госсовета КНР отметил, что товарооборот России и Китая за первые десять месяцев этого года вырос в годовом исчислении на 30,9% и составил 115,66 млрд долларов. "Только этот показатель убедительно показывает огромный потенциал и широкие перспективы нашего сотрудничества", - подчеркнул он.

"Мы готовы вместе с российскими партнерами активизировать контакты и координацию, вместе раскрывать потенциал сотрудничества, повышать уровень взаимодействия. Также готовы совместно прилагать усилия по борьбе с COVID-19, а также обеспечивать устойчивость глобальных производственных цепочек, укреплять развитие и способствовать восстановлению мировой экономики", - подчеркнул Ли Кэцян.