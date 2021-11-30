Самарские власти планируют восстановить около 770 га леса, пострадавшего от пожаров

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти в Самарской области в 2022 году увеличат площадь восстановления леса почти до 770 га по региональному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология". Об этом ТАСС сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов.

"В 2022 году на территории Самарской области площадь лесовосстановления увеличится и составит 769 га по нацпроекту. За счет внебюджетных источников в 2022 году предусмотрено лесовосстановление на площади 118 га и будет проведено арендаторами лесных участков", - говорится в сообщении.

Изначально по нацпроекту в следующем году предполагалось восстановить лес на площади 725 га. Ларионов отметил, что финансирование мероприятий по нацпроекту будет определено после принятия Самарской губернской думой областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В результате природных пожаров, включая крупнейшее за последние 10 лет возгорание в Борском районе, в Самарской области в августе пострадали около 2,1 тыс. га. В региональном ГУ МЧС сообщали, что пройденная по лесу площадь составляла около 1,5 тыс. га, огонь также прошел через несколько поселков. С пожаром боролись в течение двух недель.

На территории национального парка "Бузулукский Бор" было уничтожено более 930 га, что составляет 1% от общей площади леса. При этом глава нацпарка отмечал, что причиной 81% пожаров в 2021 году стали сухие грозы, ранее основной причиной являлся человеческий фактор.