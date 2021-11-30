Природный феномен Ла-Нинья продлится до конца первого квартала 2022 года

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Природный феномен Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, с высокой долей вероятности (90%) продлится до конца 2021 года и с умеренной вероятностью (70-80%) - в течение первого квартала 2022 года. С таким прогнозом выступила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

Как сообщила женевская штаб-квартира ВМО, природное явление Ла-Нинья "сформировалось второй год подряд и, как ожидается, оно продлится в начале 2022 года, оказывая влияние на температуру и осадки". Этот природный феномен, вызываемый уменьшением температуры поверхностного слоя воды в центральных и восточных районах экваториальной части Тихого океана ниже нормы, обычно приводит к снижению температуры в глобальном масштабе. "Имеются высокие шансы (90%), что температуры на поверхности Тихого океана останутся на уровне Ла-Нинья до конца 2021 года, и умеренные шансы (70-80%), что они сохранятся на уровне Ла-Нинья в течение первого квартала 2022 года", - подчеркнули в организации. По прогнозам экспертов, на рубеже 2021-2022 годов Ла-Нинья будет иметь интенсивность от "слабой до умеренной", то есть "несколько слабее, чем в 2020-2021 годах".

В ВМО вместе с тем пояснили, что "несмотря на охлаждающее воздействие этого естественно происходящего климатического феномена, температуры во многих частях мира ожидаются выше средних значений из-за накопленного тепла, удерживаемого в атмосфере вследствие рекордно высокого уровня парниковых газов". Как отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, вследствие охлаждающего эффекта Ла-Нинья 2021 год не станет самым теплым в истории наблюдений, а лишь "одним из самых теплых". По его словам, этот природный феномен "даст лишь короткую передышку, но не обернет вспять долгосрочную тенденцию потепления" на Земле.

ВМО прогнозирует "необычно теплую зиму" в северных и северо-восточных районах Азии и в Арктике. Температуры выше средних значений ожидаются в восточных и юго-восточных областях Северной Америки, включая значительную часть Карибского бассейна, а также на северо-востоке Азии и на значительной части Европы. В то же время близкие к норме и ниже нормы температуры эксперты прогнозируют для северных районов Южной Америки. На западном побережье Южной Америки будет холоднее обычного. Что касается осадков, то аномально сырая погода ожидается в Юго-Восточной Азии у экватора, а также в северо-восточных и северо-западных районах Южной Америки.