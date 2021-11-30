Синоптики сообщили, что дождь с песком в Крыму мог принести ветер из пустыни Сахара

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Воздушные массы из пустыни Сахара могли принести в Крым дождь с песком, о котором сообщили жители полуострова. К такому выводу пришли синоптики гидрометцентра региона.

Автомобилисты после прошедших в Крыму дождей публиковали в соцсетях фото и видео машин, усыпанных мокрым песком.

"В этот период воздушные массы в атмосфере по всей толще тропосферы и даже до 12 км были юго-западного характера. Очень сильные струйные течения, вполне возможно, что из Сахары с воздушными массами мог поступить песок", - сказала ТАСС во вторник начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, синоптики не зафиксировали дождь с песком на полуострове и не могут подтвердить данное явление.

В Алуште накануне был зафиксирован ураганный ветер - 33 м/с. Очень сильный ветер до 32 м/с зафиксировали на Южном берегу Крыма, в центральных и восточных районах полуострова, рассказала она.

"Сегодня опять обещаем во второй половине дня с выходом южного циклона ухудшение погодных условий, усиление ветра, но уже северо-западного направления, дожди, местами очень сильные, вечером местами переходящие в мокрый снег. Непогода сохранится до утра завтрашнего дня", - рассказала Любецкая.

Ветер в Крыму

Сильный ветер в понедельник стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. По уточненным данным, пять человек травмированы. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Во вторник на полуострове вновь действует предупреждение ГУ МЧС по республике о ветре до 35 м/с.