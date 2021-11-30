Глава Пентагона отказал Оклахоме в исключениях в прохождении вакцинации нацгвардейцами

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин отказал губернатору Оклахомы Кевину Ститту в предоставлении исключения в выполнении бойцами Национальной гвардии его штата требования об обязательном прохождении всеми военнослужащими страны вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила в понедельник вечером газета Military Times .

При этом, как отметило издание, в своем ответе губернатору министр воздержался от конкретизации того, как Пентагон намерен обеспечить выполнение своего требования об обязательной вакцинации и насколько решительно это ведомство готово действовать в отношении отказников. Остин в ответном послании Ститту, попавшем в распоряжение СМИ, лишь предположил, что отказавшиеся прививаться нацгвардейцы могут лишиться федерального статуса, что может сказаться на размере полагающихся им выплат и получении иных выгод в будущем.

Министр обороны Остин 24 августа распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в ВС страны. Он не уточнил сроков завершения прививочной кампании, поручив это командованию каждого вида войск. В итоге в ВМС и в Корпусе морской пехоты крайним сроком прохождения полной вакцинации было определено 28 ноября, в Сухопутных войсках - 15 декабря, а для ВВС - 2 ноября. Резервистам и нацгвардейцам сделать положенные прививки или получить освобождение от них по религиозным или медицинским причинам надлежит до 30 июня 2022 года. По истечении этих сроков не сделавшим прививки военнослужащим грозило увольнение, если только к этому времени они не получат освобождение от вакцинации по упомянутым причинам.

В начале ноября губернатор Оклахомы Ститт обратился к министру обороны Остину с просьбой приостановить для бойцов Национальной гвардии штата действие распоряжения об обязательной вакцинации, так как около 13% ее состава твердо заявили о нежелании делать такие прививки и формально их придется уволить, а штат просто не может пойти на такие "потери", тем более что они могут оказаться еще большими, ведь пока полный курс вакцинации прошли лишь 40% нацгвардейцев Оклахомы.

Министр, как сообщила Military Times, ответил отказом, написав, что все резервисты, "независимо от своего статуса", должны сделать прививки от COVID-19 к установленному сроку. "Невыполнение этого приведет к введению запрета для бойца [Национальной гвардии] на участие в учениях и программах подготовки <...> и поставит под угрозу статус бойца в составе Национальной гвардии", - цитирует издание послание Остина Ститту.

Теперь, как следует из публикации, все штаты страны будут следить за тем, как завершится это противостояние между Пентагоном и Оклахомой, ведь в мирное время Национальная гвардия в каждом штате подчиняется его губернатору. Кроме того, в Оклахоме недавно назначенный адъютант-генералом бригадный генерал Томас Мансино, являющийся де-факто командующим Национальной гвардией штата и непосредственно подчиняющийся его губернатору, заявил, что его гвардейцев никто не будет принуждать к прохождению вакцинации. Если в этом противостоянии власти Оклахомы пойдут на принцип и одержат победу, ее примеру, как опасаются в Пентагоне, могут последовать и другие штаты, а общая численность только армейских нацгвардейцев в стране составляет около 330 тыс.

Перспектива увольнения военнослужащих

Если счет непривитых к сроку американских военнослужащих пойдет на тысячи - а пока такая перспектива весьма реальна - министерство обороны, согласно сделанным им ранее заявлениям, должно будет их уволить. Но перспектива лишиться тысяч квалифицированных специалистов "нигде не представляется столь пугающей, как в оборонном секторе", указала газета Stars and Stripes. Она напомнила о том, что в последние годы Пентагону приходится предпринимать колоссальные усилия для рекрутирования новобранцев, потеря же нескольких тысяч военнослужащих стала бы ударом, сопоставимым в некоторых видах войск с потерей крупной военной базы.