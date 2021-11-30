Модернизация восьми ГРС позволит на 30% увеличить потребителей газа в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Модернизация восьми дефицитных газораспределительных станций (ГРС) в Свердловской области, в реконструкции которых власти ранее попросили помощи у федерального центра, даст возможность для газификации еще около 30% потенциальных потребителей. Об этом сообщил во вторник журналистам первый замминистра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов.

Как сообщал ранее губернатор региона Евгений Куйвашев, свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми дефицитных газораспределительных станций, которые нуждаются в реконструкции. Вопрос обсудят на заседании федерального штаба. Ранее отмечалось, что более 31 тыс. домовладений подключат к сетевому газу в Свердловской области к 2023 году.

"С точки зрения количества жителей, которые попадают в эту зону, - это у нас ГРС Сысерть, Сухой Лог, часть Екатеринбурга и так далее. Исходя из того, что в основном эти населенные пункты уже достаточно серьезно газифицированы - думаю это еще 30% потенциальных потребителей будет завязано на реконструкции ГРС", - сказал он.

Чикризов добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией "Газпром", которой принадлежат станции, о включении объектов в программу развития и модернизации. Необходимые инвестиции для проведения работ и планируемые сроки он не назвал.

Объем строительства

Чикризов сообщил, что объем строительства распределительных газопроводов в области в 2022 году увеличится по сравнению с предыдущим годом примерно вдвое - до 1 тыс. км. Это связано с необходимостью подключить к газу большее количество потребителей, в том числе в рамках программы догазификации.

"Мы не останавливаем и строительство распределительных газопроводов с тем, чтобы создать задел на следующие годы для подключения потребителей. Нужно сказать, что у нас в среднем строилось в последние годы порядка 500 км за счет всех источников. Здесь, исходя из того, что нужно подключить достаточно большое количество потребителей, думаю, что это расстояние увеличится вдвое", - сказал он.

Чикризов добавил, что такие темпы строительства сохранятся в 2023 и последующих годах. Из регионального и местных бюджетов на строительство газораспределительных сетей в следующем году направят ориентировочно 427 млн рублей, что на 100 млн больше текущего года. При этом общий объем средств, которых потребуется для догазификации домов, составит 5,4 млрд рублей. Из них 800 млн рублей - средства инвестпрограмм газораспределительных организаций, 4,6 млрд рублей - заемные средства компании "Газпром".

"По нашим оценкам, там, где после 2022 года появится техническая возможность и бесплатное подключение жителей, там будет продолжена эта программа [догазификации]. А в целом мы общую сумму смотрим порядка 10 млрд рублей", - сообщил Чикризов, говоря о перспективах увеличения финансирования программы догазификации в регионе.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В Свердловской области сетевой газ до конца 2022 года станет доступен еще для 31,5 тыс. частных домовладений. К 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь составляет 77%.

Топливно-энергетический баланс

Чиркизов отметил, что власти области намерены к апрелю 2022 года разработать топливно-энергетический баланс региона, в котором определят экономически не эффективные для проведения сетевого газа территории. Также документ предусмотрит механизмы снабжения этих районов топливом.

"Максимально возможный уровень газификации [в регионе] к 2030 году - 92%. Оставшиеся 8% - это те территории, куда сетевой газ проводить экономически неэффективно. Чтобы определить эти территории и то, каким образом снабжение топливом там будет осуществляться, разрабатывается в настоящий момент топливно-энергетический баланс Свердловской области", - сказал он, добавив, что документ разработают до апреля 2022 года.

По словам Игоря Чикризова, в частности, трубопроводный газ экономически неэффективно проводить в поселок Шаля и в Шалинский район, где сумма работ предположительно составит несколько миллиардов рублей. Также проведение газа осложняют расположенные в районе особо охраняемые природные территории.

"В настоящее время разработан проект создания комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в поселке Шаля, проект прошел госэкспертизу, и с 2023 года предполагается, что там начнется строительство. Жители получат возможность пользоваться природным газом", - рассказал Чикризов, уточнив, что общая сумма проекта составит около 560 млн рублей.

В Свердловской области сетевой газ до конца 2022 года станет доступен еще для 31,5 тыс. частных домовладений. К 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь составляет 77%.