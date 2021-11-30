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Россия разочарована пассивной деятельностью ЮНЕСКО в Сирии

Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов отметил, что Россия готова сделать шаги для помощи в восстановлении памятников

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Медленные и опасливые действия ЮНЕСКО в Сирии по восстановлению памятников культуры вызывают у России разочарование. Об этом заявил во вторник на брифинге постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

"Что касается Сирии, то я должен откровенно сказать, что мы разочарованы деятельностью ЮНЕСКО, которая очень медленно и опасливо поворачивается лицом к проблемам восстановления таких замечательных памятников, как Пальмира, Алеппо и другие", - сказал он.

Кузнецов также добавил, что с российской стороны этому придается очень большое значение, существует меморандум о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Эрмитажем по поводу охраны и восстановления культурных ценностей в зонах конфликта, в частности на Ближнем Востоке.

"Мы готовы этот меморандум осуществлять, и уже определенные шаги сделаны. Например, мы передали гендиректору ЮНЕСКО созданную российскими специалистами трехмерную модель Пальмиры", - указал Кузнецов.

Вместе с тем, по словам постпреда, в отношении Ирака "ЮНЕСКО развернула довольно масштабный проект, который называется "Возрождение духа Мосула". "Речь не только о восстановлении памятников культуры, которые пострадали от боевых действий и террористов в Ираке, но также рассматривается вопрос о возрождении городской среды и культурной жизни в целом, так что здесь ЮНЕСКО проявляет достаточную активность", - отметил он.

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Пандемия COVID-19
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