В Кабардино-Балкарии от коронавируса вакцинировали более 44% от плана

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Кабардино-Балкарии снижаются, в настоящее время в республике привито 44,1% от плана по вакцинации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов на заседании республиканского парламента во вторник.

"На сегодня вакцинированы первым компонентом 247 715 человек, обоими компонентами - 163 тыс. 98 человек. Процент исполнения общего плана - 44,1%. <...> Доля вакцинации лиц старше 60 лет - 38,2%, это самая незащищенная категория", - сказал Калибатов, добавив, что вакцина в регионе имеется в достаточном количестве.

Он напомнил, что в Кабардино-Балкарии планируется вакцинировать от коронавируса 80% взрослого населения - более 529 тыс. человек, в том числе более 143 тыс. человек старше 60 лет.

По данным министра, в Кабардино-Балкарии с начала пандемии коронавирусом заразились 38 819 человек, умерли более 1 тыс., в том числе восемь - за последние сутки. Калибатов отметил, что в настоящее время в реанимационных отделениях в регионе находятся 149 человек с коронавирусом.