Мини-турнир по настольному хоккею пройдет в День хоккея 1 декабря на ВДНХ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. ВДНХ подготовила тематическую программу для всех желающих в честь Дня хоккея 1 декабря: мини-турнир по настольному хоккею, мастер-класс по росписи клюшек, уроки игры в хоккей с мячом, сообщила во вторник пресс-служба ВДНХ.

"В первый день зимы, 1 декабря, в России отмечают День хоккея. Для любителей зимнего вида спорта Главная выставка страны подготовила тематическую программу: мини-турнир по настольному хоккею, мастер-класс по росписи клюшек, уроки игры в хоккей с мячом, а также мастер-классы по обучению основам игры в хоккей для детей и выступления профессиональных танцоров чирлидинга. Все активности проводятся бесплатно, для мастер-классов, которые будут проходить на льду, необходимо приобрести билет на каток", - говорится в сообщении.

В павильоне проката №1 и детском павильоне проката с 11:00 до 20:00 можно будет поучаствовать в турнирах по настольному хоккею. Игра рассчитана на двух человек, продолжительность одного матча - три минуты, а один турнир будет длиться час. С 11:00 до 19:00 в фойе Дома культуры пройдут мастер-классы по росписи хоккейных клюшек, занятия будут проводиться каждый час. Превратить спортивный снаряд в уникальное произведение искусства под чутким руководством профессионального художника сможет любой желающий. А на спортивной площадке недалеко от арки Главного входа все желающие могут сыграть во флорбол - разновидность хоккея с мячом.

"На детском катке для юных спортсменов старше трех лет с 11:00 до 19:00 будет открыта школа хоккея. Профессиональные инструкторы познакомят ребят с основами хоккея с шайбой. На занятии детям раскроют секреты успешной игры, а также покажут, как делать финт (обманное движение хоккеиста туловищем) и распасовку (розыгрыш шайбы). <…> В 12:00 на катке заслуженный мастер спорта, хоккеист и тренер Андрей Николишин проведет мастер-класс", - отметили в пресс-службе.

Всероссийский день хоккея отмечается в России с 1 декабря 2007 года по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.