{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Конституционный суд ФРГ признал законными введенные весной антиковидные ограничения

Суд признал, что эти ограничения серьезно нарушали различные основные права человека, но были необходимыми для защиты населения

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд ФРГ в Карлсруэ признал законными ограничительные меры, введенные властями Германии в апреле текущего года для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении инстанции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Согласно обнародованному сегодня решению, первый сенат Федерального конституционного суда отклонил конституционные жалобы по нескольким процессам, в том числе против тех положений, которые действовали в течение двух месяцев и были предусмотрены четвертым законом о защите населения в условиях эпидемии национального масштаба от 22 апреля 2021 года, включающие, в частности, наложение штрафов на выход из дома и социальные контакты", - отмечается в тексте решения.

При этом суд признал, что эти ограничения серьезно нарушали различные основные права человека, но были необходимыми для защиты населения. Учитывая всю опасность пандемии, как заметили в суде, меры были совместимы с основным законом страны.

Вместе с тем суд в Карлсруэ также признал законными и меры, касающиеся закрытия школ и перевода учеников на дистанционный формат обучения. Таким образом суд подтвердил вынесенное весной предварительное решение.

С 22 апреля по 30 июня в Германии действовал ряд ограничительных мер, установленных законом о так называемом механизме "экстренного торможения". Норма предполагала введение строгого карантина в определенной федеральной земле, если индекс распространения коронавируса оказывался выше определенной отметки в течение трех дней. Суд постановил, что ограничения были необходимы для защиты населения и снижения нагрузки на систему здравоохранения.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Регулятор ЕС может одобрить адаптированные к новому штамму вакцины через 3-4 месяца
Глава регулятора ЕС Эмер Кук заявила, что ЕМА готовится к подобному развитию событий
Читать полностью