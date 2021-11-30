Конституционный суд ФРГ признал законными введенные весной антиковидные ограничения

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд ФРГ в Карлсруэ признал законными ограничительные меры, введенные властями Германии в апреле текущего года для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении инстанции.

"Согласно обнародованному сегодня решению, первый сенат Федерального конституционного суда отклонил конституционные жалобы по нескольким процессам, в том числе против тех положений, которые действовали в течение двух месяцев и были предусмотрены четвертым законом о защите населения в условиях эпидемии национального масштаба от 22 апреля 2021 года, включающие, в частности, наложение штрафов на выход из дома и социальные контакты", - отмечается в тексте решения.

При этом суд признал, что эти ограничения серьезно нарушали различные основные права человека, но были необходимыми для защиты населения. Учитывая всю опасность пандемии, как заметили в суде, меры были совместимы с основным законом страны.

Вместе с тем суд в Карлсруэ также признал законными и меры, касающиеся закрытия школ и перевода учеников на дистанционный формат обучения. Таким образом суд подтвердил вынесенное весной предварительное решение.

С 22 апреля по 30 июня в Германии действовал ряд ограничительных мер, установленных законом о так называемом механизме "экстренного торможения". Норма предполагала введение строгого карантина в определенной федеральной земле, если индекс распространения коронавируса оказывался выше определенной отметки в течение трех дней. Суд постановил, что ограничения были необходимы для защиты населения и снижения нагрузки на систему здравоохранения.