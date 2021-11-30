В Липецкой области почти на 40% сократили число коек для пациентов с ковидом в ноябре

ТАСС, 30 ноября. Власти Липецкой области в cравнении с началом ноября сократили на 1 200, или на 38,7%, число коек для пациентов с ковидом. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы администрации региона.

"На 30 ноября [в регионе для пациентов с ковидом] 1 900 коек, из них 1 419 заняты", - сказала она.

Сокращение коек связано с уменьшением случаев госпитализации пациентов с ковидом. На 1 ноября в Липецкой области для них было создано 3 100 койко-мест, занято - 2 500.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 74 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 978 человек, 2 431 умер. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация представителей ряда профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ, в регионе планируют привить 80% взрослого населения - 730 000 человек. Первую прививку сделали 640,1 тыс. человек, дважды привились 577,1 тыс., план выполнен на 87,6%.