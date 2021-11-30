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Пандемия COVID-19

В Нидерландах заявили, что омикрон-вариант попал в страну раньше, чем считалось

Первый образец, в котором подтвердился штамм, был взят 19 ноября, однако теперь он обнаружен в двух образцах

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Вариант коронавируса "омикрон" попал в Нидерланды раньше, чем считалось. Первый образец, в котором подтвердился штамм, был взят еще 19 ноября, сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

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Ранее считалось, что первые случаи заражения омикрон-вариантом в Нидерландах были выявлены у 14 пассажиров, которые прибыли 26 ноября рейсами из ЮАР.

Однако штамм теперь обнаружен и в двух образцах, которые были взяты муниципальными службами здравоохранения 19 и 23 ноября. Лаборатория, проводившая тесты, выявила определенные аномалии в белке и приняла решение отправить тесты для дополнительного анализа в институт, которые теперь подтвердил, что речь идет об омикрон-варианте. Пока остается непонятным, посещали ли люди, о которых идет речь, страны юга Африки. Муниципальные службы здравоохранения уже проинформировали заразившихся и начали исследование того, как они заразились и кого они уже могли заразить.

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НидерландыПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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