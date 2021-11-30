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Путин назвал важной мерой в борьбе с ковидом взаимное признание вакцин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации является важной мерой в борьбе с пандемией коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин.

"Можно эффективно бороться [с ковидом], только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса", - сказал Путин во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"Пандемия COVID-19
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